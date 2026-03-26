Артем Черничко 26 березня 2026
МОК заборонив трансгендерним спортсменам участь у жіночих змаганнях Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про кардинальну зміну правил: у жіночих категоріях на Олімпійських іграх зможуть змагатися виключно біологічні жінки. Нова політика почне діяти вже на Іграх у Лос-Анджелесі 2028 року, пише BBC.

Головним інструментом перевірки стане генетичний скринінг на наявність гена SRY (ділянка Y-хромосоми, що відповідає за розвиток чоловічих ознак). Достатньо буде одного тесту, щоб назавжди підтвердити право виступати в жіночій категорії.

Нові правила фактично усувають від жіночих змагань трансгендерних жінок, а також атлеток із розладами статевого розвитку (DSD), які мають чоловічі хромосоми. Серед найвідоміших атлеток, які мають DSD — дворазова олімпійська чемпіонка Кастер Семеня.

Президентка МОК Керсті Ковентрі зазначила, що рішення базується на висновках медичних експертів. Головний аргумент — навіть мінімальна перевага в чоловічій фізіології робить змагання несправедливими, а в деяких видах спорту — просто небезпечними для жінок.

МОК наголошує: атлетів не виключають з олімпійського руху. Вони й надалі зможуть змагатися у чоловічих, змішаних або відкритих категоріях, де стать не є визначальним критерієм для участі.

До цього моменту МОК дозволяв федераціям окремих видів спорту самостійно встановлювати правила, наприклад, через контроль рівня тестостерону.

Фото: Mark Wordy / Wikimedia Commons
