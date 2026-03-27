Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фільм «Мар’їнка» отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі CPH:DOX у Данії

Артем Черничко 27 березня 2026
Стрічка бельгійського режисера Пітера-Яна Де Пю «Мар’їнка» перемогла у номінації «Приз глядацьких симпатій» на 23-му Копенгагенському міжнародному фестивалі документального кіно CPH:DOX. Команда отримала грошову винагороду у розмірі €10 тисяч, повідомляє The Hollywood Reporter.

Фільм розповідає про життя молодих українців у Донецькій області, чиї долі понад десять років формувалися під впливом війни. Режисер почав роботу над проєктом задовго до повномасштабного вторгнення Росії, зафіксувавши трансформацію регіону та остаточне знищення Мар’їнки, де зараз не залишилося жодного цивільного мешканця.

Прев'ю відео

Організатори фестивалю описують стрічку як «приголомшливу, відверту та візуально поетичну». Світова прем'єра фільму відбулася на відкритті CPH:DOX, де директори фестивалю наголосили, що це передусім історія про те, що війна робить із сім'ями, стосунками та людськими долями.

«Ми неймовірно горді цією нагородою. Це не просто визнання професійної роботи, а доказ того, що "Мар’їнка" змогла викликати емоції у глядачів — а це найважливіша мета, заради якої ми робимо кіно», — зазначив режисер Пітер-Ян Де Пю.

Фільм є копродукцією Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Швеції. Пітер-Ян Де Пю також відомий своєю попередньою роботою «Земля просвітлених» (The Land of the Enlightened), в якій теж досліджув життя дітей у зонах конфліктів.

Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.