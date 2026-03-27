Енн Гетевей та Юен Макгрегор проти динозаврів — дивіться трейлер фільму «Кінець Оук-стріт»

Кінокомпанія Warner Bros. представила дебютний тизер-трейлер науково-фантастичного фільму «Кінець Оук-стріт». Режисером стрічки виступив Девід Роберт Мітчелл («Воно»), а продюсером — Дж. Дж. Абрамс та його компанія Bad Robot, пише Hypebeast.

Проєкт, який понад два роки розроблявся під робочою назвою Flowervale Street, тримали в секреті. Тизер нарешті розкриває апокаліптичну зав'язку: у центрі сюжету опиняється родина Платт у виконанні Енн Гатавей та Юена Макгрегора. Через таємничу космічну подію їхній затишний приміський район буквально вириває з реальності та переносить у невідомий ворожий ландшафт.

Головною візуальною особливістю трейлера став контраст між буденним життям американського передмістя та первісною загрозою: на доглянутих газонах поруч із будинками з’являються величезні динозаври.

Автори обіцяють баланс між видовищним блокбастером і глибоким психологічним трилером про виживання сім'ї в умовах космічного хаосу.

В українському прокаті фільм з'явиться у серпні 2026 року.