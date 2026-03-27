У Києві 300-річний дуб з картини Пимоненка оголосили ботанічною пам’яткою природи

Київрада ухвалила рішення про оголошення «дуба Миколи Пимоненка» ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Дерево розташоване на вулиці Сергія Гусовського, 12/7 у Печерському районі. За оцінками фахівців, це дуб звичайний віком понад 300 років, який має екологічну, історичну та культурну цінність як складова міської екосистеми Києва.

Проєкт рішення підготував Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА та передав до Київради в грудні 2025 року. Ініціатором створення пам’ятки став киянин Олександр Загоровський. Дослідження дерева проводили науковці Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, які підтвердили його цінність і належність до вікових дерев.

У департаменті зазначають, що заповідний режим для пам’ятки визначає спеціальне положення. Воно встановлює вимоги до охорони, перелік дозволених і заборонених видів діяльності, а також передбачає відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

Охорона та дотримання режиму пам’ятки покладаються на її користувача або утримувача шляхом оформлення охоронного зобов’язання.

Наразі дерево перебуває в хорошому фізіологічному стані: має добре сформовану шатровидну крону, не має уражених хворобами гілок чи дупел. Водночас, як і будь-яке вікове дерево, воно потребує фахового утримання — зокрема догляду за кроною та стовбуром, профілактичних заходів і зменшення антропогенного навантаження.

Охорону, утримання та догляд за пам’яткою здійснюватиме комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Печерського району. На території об’єкта також встановлять охоронні та інформаційні знаки.

«Дуб Миколи Пимоненка» має і культурне значення: його зображено на картині українського класика «Вихід із церкви в Страсний четвер» 1904 року.