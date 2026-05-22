«Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером» завершилося після 33 років в ефірі — останнім гостем став Пол Маккартні

Іван Назаренко 22 травня 2026
«Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером» офіційно завершилося після 33 років в ефірі. Останній випуск вийшов на телеканалі CBS у четвер увечері, а фінальним гостем став Пол Маккартні, пише Euronews.

Під час випуску на сцені з’явилися Браян Кренстон, Пол Радд, Раян Рейнольдс, Тіг Нотаро та Ніл деГрасс Тайсон. Також до ведучого приєдналися його колеги по вечірньому шоу — Джон Стюарт, Джиммі Кіммел, Сет Меєрс, Джон Олівер та Джиммі Феллон.

Кольбер жартома представив фінальним гостем Папу Римського Лева XIV, який нібито відмовився виходити зі своєї гримерки, тому що для нього не приготували хот-доги. Після цього на сцену вийшов Маккартні, якого ведучий назвав ідеальним останнім гостем.

Музикант подарував Кольберу підписане фото The Beatles з виступу в театрі Ed Sullivan у 1964 році, а потім виконав кілька пісень разом із самим Кольбером, музикантами шоу та Елвісом Костелло. Фіналом вечора стала пісня Hello, Goodbye.

У завершальній сцені Маккартні та Кольбер стояли біля рубильника з написом «Late Show». Музикант опустив важіль, символічно вимкнувши програму.

Президент США Дональд Трамп після фіналу опублікував допис у Truth Social, де назвав Кольбера «безталанним» і заявив, що той «мав вигляд мертвого».

Рішення CBS закрити шоу оголосили ще в липні 2025 року — через кілька днів після того, як Кольбер розкритикував материнську компанію Paramount за угоду з Трампом на $16 мільйонів. Через це частина глядачів та медіа пов’язували закриття програми з політичним тиском.

Напередодні фіналу Брюс Спрінгстін заявив у шоу Кольбера, що ведучий став «першою людиною в Америці, яка втратила своє шоу через президента, що не вміє сприймати жарти».

