Бренд Animalism by UAnimals випустив колекцію «У світі тварин» із кадрами з Чорнобильського заповідника

Ірина Маймур 22 травня 2026
Благодійний бренд Animalism by UAnimals випустив колекцію «У світі тварин» із реальними кадрами диких звірів, яких зафіксували фотопастки в Чорнобильському заповіднику. Про це йдеться в релізі бренду.

В основу принтів лягли фото тварин у природному середовищі. На футболках і топах зображені рись із рисеням, вовк, лисиця, куниця та олень. До колекції також увійшли стікери, а згодом її доповнять кепки з ілюстраціями зайця та оленя.

Ідея колекції — показати світ тварин, який існує без постійного втручання людини. Фотопастки дозволяють побачити те, що зазвичай залишається поза людським поглядом: як дикі тварини живуть і рухаються у своєму середовищі.

Колекцію створили в співпраці із Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником та Франкфуртським зоологічним товариством. Саме ця природоохоронна організація встановила фотопастки на території заповідника. 100 % прибутку від продажу колекції передадуть на діяльність зоозахисної організації UAnimals.

Чорнобильський заповідник — один із найбільших в Україні. Тут живуть рисі, вовки, олені, дикі коні Пржевальського, куниці, зайці та інші тварини, зокрема рідкісні і зникомі види. Частину з них складно побачити під час прямих спостережень, тому фотопастки залишаються одним зі способів фіксувати життя в заповіднику.

Після початку повномасштабного вторгнення Чорнобильський заповідник був частково окупований російськими військами. Обстріли, вибухи, нещодавні пожежі через падіння безпілотників загрожують тамтешнім тваринам і решті природи.

Фото надані БЖ Animalism by UAnimals
