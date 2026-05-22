В Японії згорів стародавній буддійський храм, але 1200-річний «вічний вогонь» урятували

У Японії масштабна пожежа вщент знищила знаменитий буддійський храм Рейкадо, розташований поблизу вершини священної гори Місен на острові Міядзіма. Попри те, що дерев'яна будівля вигоріла дотла, головну святиню храму — «вічний вогонь», який, за легендою, безперервно горить уже понад 1200 років, — вдалося врятувати й евакуювати. Про це пише The New York Times.

Пожежа спалахнула вранці 20 травня, вогонь швидко охопив дерев'яні молитовні зали. Локалізувати займання вдалося лише за дві години, оскільки рятувальникам довелося тягнути пожежні рукави від підніжжя пагорба — внутрішній резервуар із водою при храмі спорожнів миттєво. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, причину займання з'ясовують.

Представники монастиря Дайсьо-ін, який опікується храмом, заявили, що планують негайно розпочати відбудову святині. Це вже друга пожежа в Рейкадо за останні десятиліття — у 2005 році будівля вже згоріла через нещасний випадок під час прибирання після тайфуну, після чого її повністю відновили.

Храм Рейкадо є відомим місцем паломництва та туризму неподалік Хіросіми. За легендою, «вічний вогонь» у IX столітті запалив Кукай — видатний чернець і засновник буддійської школи Сінґон. Вода, яку кип'ятять у чавунному казані над цим полум'ям, вважається цілющою й такою, що приносить удачу.

Загалом традиційні японські храми вкрай вразливі до вогню, оскільки будуються з дерева, кори та соломи. Лише за останній місяць у країні сталося кілька подібних інцидентів, зокрема у храмі Дайходзі на півночі Японії, де вогонь пошкодив 13 будівель, та в святилищі Атаго в портовому місті Ніїґата.