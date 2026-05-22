Помер засновник глобального руху Slow Food Карло Петріні

Артем Черничко 22 травня 2026
В Італії у віці 76 років помер журналіст, активіст і засновник міжнародного руху Slow Food («повільна їжа») Карло Петріні. Він пішов із життя у своєму рідному місті Бра, останні роки він боровся з раком простати, пише The Guardian.

Петріні разом із групою однодумців заснував рух Slow Food у 1986 році. Поштовхом до цього стали масові протести проти відкриття першого ресторану McDonald’s в Італії — біля Іспанських сходів у центрі Рима. Тоді Петріні з активістами роздавали перехожим тарілки з пастою, скандуючи: «Ми не хочемо фастфуду. Ми хочемо слоуфуд».

Попри те, що ресторан тоді все одно відкрився, ініціатива Петріні переросла у глобальний рух проти культури швидкого харчування, який популяризує екологічність, збереження гастрономічних традицій та локальну кухню. Сьогодні Slow Food поширений у понад 160 країнах світу, зокрема в Україні.

Петріні очолював організацію як президент до 2022 року, а також заснував Університет гастрономічних наук у Полленцо.

Свої співчуття у зв'язку зі смертю активіста вже висловило вище керівництво Італії. «Смерть Карло Петріні залишає велику порожнечу не лише у світі науки про продукти харчування та вино, а й у суспільстві загалом — і не лише в Італії. Його постійний захист сталого розвитку, необхідності збереження традицій та поваги до довкілля сформували нове усвідомлення культури харчування», — зазначив президент Італії Серджо Маттарелла.

Ідеї Петріні мали значний вплив і за межами Італії. Зокрема, активіст товаришував із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ, який є давнім прихильником органічного землеробства. У 2004 році журнал Time назв Петріні «європейським героєм», а у 2008 році він став єдиним італійцем, який увійшов до списку 50 людей, здатних врятувати планету, за версією The Guardian.

Фото: Marco Bertorello / AFP
