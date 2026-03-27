«Несподіване життя»: ікона фемінізму Глорія Стайнем анонсувала мемуари

Американська журналістка, феміністка та співзасновниця журналу Ms. Глорія Стайнем готує до друку нову автобіографічну книгу під назвою «An Unexpected Life» («Несподіване життя»). Мемуари вийдуть 22 вересня 2026 року, пише People.

У новій книзі 92-річна Стайнем повертається до джерел своєї політичної свідомості. Вона описує дитинство, що минуло в постійних роз'їздах із батьком-мандрівником, догляд за хворою матір'ю та відкриття сили книжок. Окремий розділ присвячений рокам, проведеним в Індії, де Глорія вивчала принципи ненасильницького спротиву.

Видавництво Random House описує роботу як подорож між минулим і теперішнім: авторка аналізує успіхи та невдачі правозахисного руху, свідком яких вона була протягом понад 60 років своєї діяльності.

«Глорія — це частина історії. Вона сформувала майбутнє, і це неймовірно надихає. Її погляд на те, що має відбутися далі, є унікальним і мотивуючим», — зазначила акторка та подруга активістки Джейн Фонда.

Окрім особистих спогадів, Стайнем звертається до молодих активістів із меседжем про те, чого вимагатиме подальша боротьба за рівність у сучасному світі.

Глорія Стайнем — одна з найвпливовіших фігур другої хвилі фемінізму. У 2013 році вона отримала Президентську медаль Свободи з рук Барака Обами, а нещодавно, 8 березня, брала участь у закритті торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі до Міжнародного дня боротьби за права жінок.