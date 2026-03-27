«Несподіване життя»: ікона фемінізму Глорія Стайнем анонсувала мемуари

Артем Черничко 27 березня 2026
Американська журналістка, феміністка та співзасновниця журналу Ms. Глорія Стайнем готує до друку нову автобіографічну книгу під назвою «An Unexpected Life» («Несподіване життя»). Мемуари вийдуть 22 вересня 2026 року, пише People.

У новій книзі 92-річна Стайнем повертається до джерел своєї політичної свідомості. Вона описує дитинство, що минуло в постійних роз'їздах із батьком-мандрівником, догляд за хворою матір'ю та відкриття сили книжок. Окремий розділ присвячений рокам, проведеним в Індії, де Глорія вивчала принципи ненасильницького спротиву.

Видавництво Random House описує роботу як подорож між минулим і теперішнім: авторка аналізує успіхи та невдачі правозахисного руху, свідком яких вона була протягом понад 60 років своєї діяльності.

«Глорія — це частина історії. Вона сформувала майбутнє, і це неймовірно надихає. Її погляд на те, що має відбутися далі, є унікальним і мотивуючим», — зазначила акторка та подруга активістки Джейн Фонда.

Окрім особистих спогадів, Стайнем звертається до молодих активістів із меседжем про те, чого вимагатиме подальша боротьба за рівність у сучасному світі.

Глорія Стайнем — одна з найвпливовіших фігур другої хвилі фемінізму. У 2013 році вона отримала Президентську медаль Свободи з рук Барака Обами, а нещодавно, 8 березня, брала участь у закритті торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі до Міжнародного дня боротьби за права жінок.

Фото: Глорія Стайнем у 2016 році (Gage Skidmore / Wikimedia Commons)
Голову дроїда C-3PO з фільмів «Зоряні війни» продали на аукціоні більш ніж за мільйон доларів У Києві 300-річний дуб з картини Пимоненка оголосили ботанічною пам’яткою природи Виконавець пісні Circle of Life з мультфільму «Король Лев» подав до суду на коміка, який пожартував з текста треку Енн Гетевей та Юен Макгрегор проти динозаврів — дивіться трейлер фільму «Кінець Оук-стріт»
«ВДС Сент-Луїс»: новий блискучий серіал від НВО, де все змішалося і ніхто не нормальний 26 березня 2026 Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026

