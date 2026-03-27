На фронті загинув стендапер і військовий Артур Петров

Артем Черничко 27 березня 2026
Український стендап-комік і військовослужбовець Артур Петров загинув 18 березня у Куп’янську-Вузловому на Харківщині під час евакуації поранених. Про це повідомила його дружина Катерина Яблінська у соцмережах.

За її словами, Петров долучився до війська у квітні 2025 року, а останні місяці служив у складі 43-ї окремої механізованої бригади. «Коли він повернеться додому — я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка», — додала вона.

До служби Артур Петров був стендап-коміком, який понад сім років виступав у «Підпільному стендапі». Також він брав участь у телепроєктах «Розсміши коміка», «ГуднайтКлаб» і «Комік на мільйон».

«Це величезна втрата, слів дуже не вистачає. Це друг, це стендап-комік, сценарист, хороша людина, — написав його колега, комік Василь Байдак в інстаграмі. — Світла памʼять стендаперу Артуру Петрову».

Фото: Arthur Petrov / Facebook
