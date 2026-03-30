У Європі викрали вантажівку з 12 тоннами батончиків KitKat

Швейцарський харчовий гігант Nestle заявив про викрадення великої партії шоколадних батончиків KitKat загальною вагою близько 12 тонн. Інцидент стався минулого тижня під час транспортування продукції, пише DW.

Вантажівка, що перевозила 413 тисяч батончиків нової лінійки, виїхала з виробничого підприємства в центральній Італії та прямувала до Польщі, проте зникла в дорозі. Компанія не розголошує точне місце зникнення.

У Nestle з іронією прокоментували подію, обігравши рекламний слоган бренду: «Ми завжди закликали людей зробити перерву та з'їсти KitKat, але, схоже, злодії сприйняли це занадто буквально». У компанії зазначили, що цей інцидент може призвести до тимчасового дефіциту продукції на полицях супермаркетів у деяких європейських країнах.

Представники бренду також попередили про ризик потрапляння викраденого шоколаду в канали неофіційного продажу. Компанія планує відстежувати товар за допомогою унікальних кодів на кожному батончику. У разі виявлення збігу під час сканування, інформацію передадуть відповідним службам.

Компанія вирішила оприлюднити цей випадок, щоб привернути увагу до зростання кількості крадіжок вантажів. «Хоча ми цінуємо винятковий смак злочинців, факт залишається фактом: крадіжка вантажів є серйозною проблемою для підприємств будь-якого розміру», — заявили в KitKat.