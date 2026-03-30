Помер режисер Віллен Новак — автор фільмів «Дика любов» та «Чому я живий»

29 березня помер народний артист України, режисер та актор Віллен Новак. Йому було 88 років. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України (НСКУ).

«Сьогодні Віллена Захаровича Новака — одного з останніх класиків великої Одеської кіностудії, нашого колеги, а для багатьох — вчителя — не стало», — йдеться в дописі НСКУ.

Віллен Новак народився 3 січня 1938 року на Житомирщині. Професійну освіту здобув у Київському кінотехнікумі та Інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Свій творчий шлях він розпочав у 1950-х на кіностудії імені Олександра Довженка.

За свою кар'єру режисер створив низку кіноробіт, серед яких: «Ринг» (1973), «Червоні дипкур’єри» (1977), «Камертон» (1978), «Вторгнення» (1980), «Дві версії одного зіткнення» (1985), «В Криму не завжди літо» (1987), «Гу-га» (1989), «Дика любов» (1993), «Принцеса на бобах» (1997), «Кохати чи вбивати» (2008).

Також Новак працював над телевізійними проєктами «Зупинка на вимогу» (2000) та «Стріляй негайно!» (2008). Останньою його кінороботою став фільм «Чому я живий» (2021), який мав успіх на європейських фестивалях.

Віллен Новак тривалий час працював режисером-постановником Одеської кіностудії, а також протягом п'яти років був художнім керівником «Одеської кіновідеостудії нового зразка». За вагомий внесок у культуру був відзначений орденом «За заслуги» III ступеня (2004) та ювілейною медаллю «20 років незалежності України» (2011).

Інформацію про дату та місце прощання з митцем Одеська кіностудія оприлюднить пізніше.