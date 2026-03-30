Помер режисер Віллен Новак — автор фільмів «Дика любов» та «Чому я живий»

Артем Черничко 30 березня 2026
29 березня помер народний артист України, режисер та актор Віллен Новак. Йому було 88 років. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України (НСКУ).

«Сьогодні Віллена Захаровича Новака — одного з останніх класиків великої Одеської кіностудії, нашого колеги, а для багатьох — вчителя — не стало», — йдеться в дописі НСКУ.

Віллен Новак народився 3 січня 1938 року на Житомирщині. Професійну освіту здобув у Київському кінотехнікумі та Інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Свій творчий шлях він розпочав у 1950-х на кіностудії імені Олександра Довженка.

За свою кар'єру режисер створив низку кіноробіт, серед яких: «Ринг» (1973), «Червоні дипкур’єри» (1977), «Камертон» (1978), «Вторгнення» (1980), «Дві версії одного зіткнення» (1985), «В Криму не завжди літо» (1987), «Гу-га» (1989), «Дика любов» (1993), «Принцеса на бобах» (1997), «Кохати чи вбивати» (2008).

Також Новак працював над телевізійними проєктами «Зупинка на вимогу» (2000) та «Стріляй негайно!» (2008). Останньою його кінороботою став фільм «Чому я живий» (2021), який мав успіх на європейських фестивалях.

Віллен Новак тривалий час працював режисером-постановником Одеської кіностудії, а також протягом п'яти років був художнім керівником «Одеської кіновідеостудії нового зразка». За вагомий внесок у культуру був відзначений орденом «За заслуги» III ступеня (2004) та ювілейною медаллю «20 років незалежності України» (2011).

Інформацію про дату та місце прощання з митцем Одеська кіностудія оприлюднить пізніше.

«Вона не може грати мене»: акторка Кім Новак розкритикувала вибір Сідні Свіні на головну роль у байопіку про себе Українці обрали назву національної мовної моделі — це «Сяйво» Київський метрополітен відремонтує тунель між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» — що зміниться для пасажирів Instagram удруге видалив фото вагітної моделі Ерін О'Коннор — вона заявила про подвійні стандарти
«Пілліон»: БДСМ-комедія про темну сторону взаємин 30 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 30 28 березня 2026 Архітектурний гід Києва: Пріорка 27 березня 2026 «ВДС Сент-Луїс»: новий блискучий серіал від НВО, де все змішалося і ніхто не нормальний 26 березня 2026 Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026

