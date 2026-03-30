В Італії пограбували музей: за три хвилини викрали шедеври Ренуара, Сезанна та Матісса

З вілли фонду «Маньяні Рокка», що поблизу італійського міста Парма, викрали полотна П’єра-Огюста Ренуара, Поля Сезанна та Анрі Матісса. За даними поліції, загальна вартість викрадених творів становить близько 9 мільйонів євро, пише BBC.

Злочин стався 22 березня, проте розголосу історія набула лише в неділю. Четверо чоловіків у масках увірвалися до «Вілли шедеврів» (Villa dei Capolavori) у сільській місцевості Парми. Зламавши головні двері, зловмисники викрали картини з «Французької зали» на другому поверсі. Серед викраденого: «Риби» Ренуара, «Натюрморт із вишнями» Сезанна та «Одаліска на терасі» Матісса.

«Риби» (1917), П’єр-Огюст Ренуар. Зображення: Google / Wikimedia Commons

Пограбування тривало лише три хвилини. За повідомленнями італійських ЗМІ, групу зупинила сигналізація, що завадило їм винести більше експонатів. Представники фонду зазначили, що банда діяла «структуровано й організовано». Злочинці втекли, перелізши через паркан, ще до приїзду карабінерів.

Викрадені роботи мають виняткову мистецьку цінність. Наразі розслідуванням займаються підрозділи карабінерів з охорони культурної спадщини Болоньї. Цей інцидент став одним із найгучніших пограбувань музеїв в Італії за останні роки.