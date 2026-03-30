В Італії пограбували музей: за три хвилини викрали шедеври Ренуара, Сезанна та Матісса

З вілли фонду «Маньяні Рокка», що поблизу італійського міста Парма, викрали полотна П’єра-Огюста Ренуара, Поля Сезанна та Анрі Матісса. За даними поліції, загальна вартість викрадених творів становить близько 9 мільйонів євро, пише BBC.
Злочин стався 22 березня, проте розголосу історія набула лише в неділю. Четверо чоловіків у масках увірвалися до «Вілли шедеврів» (Villa dei Capolavori) у сільській місцевості Парми. Зламавши головні двері, зловмисники викрали картини з «Французької зали» на другому поверсі. Серед викраденого: «Риби» Ренуара, «Натюрморт із вишнями» Сезанна та «Одаліска на терасі» Матісса.
Пограбування тривало лише три хвилини. За повідомленнями італійських ЗМІ, групу зупинила сигналізація, що завадило їм винести більше експонатів. Представники фонду зазначили, що банда діяла «структуровано й організовано». Злочинці втекли, перелізши через паркан, ще до приїзду карабінерів.
Викрадені роботи мають виняткову мистецьку цінність. Наразі розслідуванням займаються підрозділи карабінерів з охорони культурної спадщини Болоньї. Цей інцидент став одним із найгучніших пограбувань музеїв в Італії за останні роки.