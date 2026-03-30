У Києві почали демонтаж Подільського млина 1907 року — активіст

Артем Черничко 30 березня 2026
948
На вулиці Набережно-Хрещатицькій, 51 розпочалися роботи з демонтажу виробничих потужностей колишнього хлібокомбінату № 2. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За словами активіста, виробничий комплекс раніше належав підприємству «Київхліб» і донедавна використовувався за призначенням. Ще торік на підприємстві випікали хліб, який продавали за соціальною ціною в сусідньому магазині. Проте після приватизації та переформатування підприємства у ТОВ виробничі потужності почали розпродавати, а землю — передавати під забудову.

«Найстарішою будівлею комплексу є фасадна будівля 1907 року. Виконана в стилі модерн — вона є характерним зразком промислової історичної забудови вул. Набережно-Хрещатицької, що сьогодні майже повністю втрачена», — зазначає Перов.

Згідно з його інформацією, на об'єкті вже демонтовані внутрішні перекриття та частина дворового фасаду, через що історична споруда «буквально просвічується наскрізь». Активіст також звернув увагу, що на місці проведення робіт відсутній обов’язковий паспорт об’єкта. Через це наразі залишаються невідомими як виконавці робіт, так і кінцеві наміри забудовника щодо цієї ділянки.

Фото: Дмитро Перов
