Instagram удруге видалив фото вагітної моделі Ерін О'Коннор — вона заявила про подвійні стандарти

Британська супермодель Ерін О'Коннор звинуватила платформу Instagram у подвійних стандартах після того, як соцмережа двічі видаляла її світлини періоду вагітності. Модель закликала Meta запровадити чутливіші до контексту правила модерації, пише The Guardian.

Йдеться про два чорно-білі портрети, зроблені фотографом Ніком Найтом у 2014 році, коли О'Коннор була на восьмому місяці вагітності. Модель опублікувала їх до Дня матері у Великій Британії. Instagram видалив пост, посилаючись на порушення правил щодо оголеності, попри те, що торік аналогічна публікація О'Коннор не викликала запитань у модераторів.

Після розголосу в медіа та скарги моделі Meta відновила пост 29 березня, проте вже за кілька хвилин він знову був видалений. Модель, яка за свою 30-річну кар'єру працювала з Dior, Chanel та Alexander McQueen, назвала це рішення незбагненним.

«Здається неймовірним, що оголена жінка на пізніх термінах вагітності може сприйматися як щось образливе, коли вона перебуває в зеніті своєї сили, а її тіло демонструє здатність давати нове життя», — заявила О'Коннор під час виступу в Національній галереї Лондона.

Модель наголосила на несправедливості ситуації, коли тіла жінок щодня гіперсексуалізуються в соцмережах, але природні зображення материнства блокуються. Вона закликала Meta забезпечити швидший розгляд апеляцій живими людьми, а не лише автоматизованими системами.

Представники Meta пояснили, що їхні правила за замовчуванням обмежують зображення жіночих грудей із сосками для запобігання поширенню неприйнятного контенту. Водночас платформа робить винятки для фото годування грудьми, протестів чи медичного контенту. Чому знімок О'Коннор видалили вдруге після офіційного відновлення, компанія наразі не прокоментувала.