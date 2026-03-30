Українці обрали назву національної мовної моделі — це «Сяйво»

Українці визначили назву для національної великої мовної моделі (LLM), розробку якої Міністерство цифрової трансформації здійснює спільно з компанією «Київстар». За результатами голосування в застосунку «Дія» переможним варіантом стала назва «Сяйво» (Siaivo), повідомили у Мінцифри.

Загалом до опитування долучилися 136 090 користувачів. На розгляд було винесено 10 варіантів, відібраних експертами з-поміж понад трьох тисяч пропозицій. Головними критеріями відбору були оригінальність та відсутність плагіату.

Результати фінального голосування:

Сяйво (Siaivo) — 22 601 голос Слово (Slovo) — 19 546 голосів Гомін (Homin) — 18 301 голос Кавун (Kavun) — 16 978 голосів Питай (Pytai) — 15 214 голосів Шипіт (Shypit) — 11 228 голосів Ядро (Yadro) — 8 635 голосів Говерла (Hoverla) — 8 492 голоси Дзвінка (Dzvinka) — 8 379 голосів Шукай (Shukai) — 6 716 голосів

Автори назв, що потрапили до фінального списку, отримають подарунки від «Київстар», зокрема смартфони Samsung, колонки JBL та передплати на сервіс «Київстар ТБ».

Національна мовна модель призначена для використання в державних сервісах, бізнесі, науці, освіті та оборонній сфері. Розробка проєкту розпочалася у червні минулого року, а запуск системи у форматі бета-тестування запланований на кінець весни 2026 року.