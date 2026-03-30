Українці обрали назву національної мовної моделі — це «Сяйво»

Артем Черничко 30 березня 2026
Українці визначили назву для національної великої мовної моделі (LLM), розробку якої Міністерство цифрової трансформації здійснює спільно з компанією «Київстар». За результатами голосування в застосунку «Дія» переможним варіантом стала назва «Сяйво» (Siaivo), повідомили у Мінцифри.

Загалом до опитування долучилися 136 090 користувачів. На розгляд було винесено 10 варіантів, відібраних експертами з-поміж понад трьох тисяч пропозицій. Головними критеріями відбору були оригінальність та відсутність плагіату.

Результати фінального голосування:

  1. Сяйво (Siaivo) — 22 601 голос
  2. Слово (Slovo) — 19 546 голосів
  3. Гомін (Homin) — 18 301 голос
  4. Кавун (Kavun) — 16 978 голосів
  5. Питай (Pytai) — 15 214 голосів
  6. Шипіт (Shypit) — 11 228 голосів
  7. Ядро (Yadro) — 8 635 голосів
  8. Говерла (Hoverla) — 8 492 голоси
  9. Дзвінка (Dzvinka) — 8 379 голосів
  10. Шукай (Shukai) — 6 716 голосів

Автори назв, що потрапили до фінального списку, отримають подарунки від «Київстар», зокрема смартфони Samsung, колонки JBL та передплати на сервіс «Київстар ТБ».

Національна мовна модель призначена для використання в державних сервісах, бізнесі, науці, освіті та оборонній сфері. Розробка проєкту розпочалася у червні минулого року, а запуск системи у форматі бета-тестування запланований на кінець весни 2026 року.

