Київ не підвищуватиме швидкість до 80 км/год через рекордну смертність у ДТП

Артем Черничко 31 березня 2026
Цього року в Києві не запроваджуватимуть весняно-літнє підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Водночас у громадській організації «Пасажири Києва» зазначили, що це сталося вперше за 4 останні роки.

Таким чином, з 1 квітня до 1 листопада в столиці діятиме стандартне обмеження швидкості — до 50 км/год.

Рішення ухвалили за результатами обстеження вулично-дорожньої мережі міста. Фахівці департаменту врахували погіршення стану дорожнього покриття після зими, статистику ДТП за минулий рік, а також наявність смуг для громадського транспорту, лівих поворотів та зон з обмеженою видимістю.

Крім того, до уваги взяли заплановані на цей період ремонтні роботи, під час яких на дорогах столиці діятимуть тимчасові схеми організації руху.

У КМДА запевняють, що пріоритетом для міста залишається безпека всіх учасників руху. Нагадаємо, у 2025 році смертність на дорогах Києва стала рекордною за останні 8 років: у ДТП загинуло 145 людей.

Фото: Oleksandr Zhabin / Unsplash
Читайте також
Лора Дерн зіграє в серіалі про справу Епштейна від продюсера «Спадкоємців» «Євробачення» вперше отримає азійську версію — участь у конкурсі підтвердили 10 країн Дональд Трамп будує військовий бункер під майбутнім бальним залом у Білому домі У Києві відреставровану пожежну каланчу на Подолі відкриють як оглядовий майданчик
Повернення до джему: музична спільнота FUSION JAMS відсвяткувала 7-річчя у Києві 31 березня 2026 Експедиція 31 31 березня 2026 Фабрика гормонів: що вчені дізналися про мозок спортсменів 31 березня 2026 «Пілліон»: БДСМ-комедія про темну сторону взаємин 30 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 30 28 березня 2026 Архітектурний гід Києва: Пріорка 27 березня 2026

