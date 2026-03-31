«Євробачення» вперше отримає азійську версію — участь у конкурсі підтвердили 10 країн

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» отримає азійську версію. Про це повідомляє BBC.

Наразі участь підтвердили десять країн, серед яких Південна Корея, Таїланд, Філіппіни, а також Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзія, Непал і В’єтнам. Організатори зазначають, що список може розширитися.

Конкурс проходитиме у кілька етапів: спершу національні відбори в кожній країні, після чого — фінал у Бангкоці, запланований на 14 листопада. Шоу транслюватимуть у прямому ефірі.

Eurovision Song Contest launches first-ever Asia edition https://t.co/fjN3dyGOwP — BBC News (UK) (@BBCNews) March 31, 2026

Проєкт курує Європейська мовна спілка разом із партнерами, зокрема американською компанією Voxovation і тайською S2O Productions. Директор конкурсу Мартін Грін пояснив запуск тим, що 70-річчя «Євробачення» у 2026 році стало символічним моментом для виходу на нові ринки.

Ідея азійського «Євробачення» обговорювалася ще з 2000-х років, але попередні спроби запуску не реалізувалися. Тепер, на тлі зростання популярності жанру кей-поп у світі, музична індустрія Азії дуже розширилася.

Для порівняння, попередня спроба масштабування — American Song Contest у 2022 році — не отримала продовження через низькі рейтинги.

Основний конкурс «Євробачення» залишається одним із наймасовіших телевізійних шоу у світі. Торік його дивилися близько 163 мільйонів глядачів.