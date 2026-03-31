У Львові вдруге проведуть сценарну майстерню Midpoint Intensive: як подати заявку

Міжнародна освітня платформа Midpoint Intensive оголосила open call на другу сценарну майстерню в Україні. Воркшоп, що допомагає виводити українські кінопроєкти на міжнародний рівень, проходитиме 4–9 червня у Львівському культурному хабі. Про це БЖ повідомили організатори.

Midpoint Intensive — це міжнародна освітня, менторська й нетворкінг-платформа для кіно- і серіальних професіоналів. Перша серія подій в Україні відбулася у 2025 році. Ця майстерня відіграла ключову роль у виведенні українських проєктів на міжнародний рівень. Серед них: «Памфір» (Дмитро Сухолиткий-Собчук), «Додому» (Наріман Алієв), «Назавжди-назавжди» (Анна Бурячкова), «Як там Катя?» (Крістіна Тинькевич), «Ти — космос» (Павло Остріков).

На воркшопі команди працюватимуть над сценаріями з міжнародними менторами. Програма включає: індивідуальний і груповий фідбек; аналіз та удосконалення структури, діалогів, характерів і тону проєкту; обговорення стратегії розвитку, фінансового плану та бюджету.

Серед лекторів — продюсерка Сімона Бауман (GERMAN FILMS Eastern Europe) та режисер і сценарний редактор Іво Трайков, три фільми якого ставали претендентами на «Оскар» від Північної Македонії.

До участі відберуть 4 команди (по 8–12 людей), що складаються з продюсера/-ки, режисера/-ки та сценариста/-ки, які працюють над повнометражним ігровим фільмом.

Майстерню координує українська продакшн-компанія Balcony 48 (Вероніка Степанчук, Крістіна Тинькевич) за підтримки Midpoint Institute, House of Europe та Держкіно України.

«Ми відчуваємо особливу потребу надати українським професіоналам більше простору в Європі під час російської агресії, щоб вони могли розповісти свої історії та показати, наскільки стійкою та різноманітною є українська культура», — зазначила Франциска Сімон, керівниця House of Europe.

Подати заявку можна за посиланням. Дедлайн: 19 квітня 2026 року.