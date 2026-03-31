У центрі Гамбурга дикий вовк напав на жінку — такого не траплялось сотні років

У центрі Гамбурга спіймали дикого вовка, який опинився в межах міста і напав на 65-річну жінку. Тварину перевезли до спеціального вольєра на околиці міста, пише Euronews.

За оцінками фахівців, це молодий вовк, який шукає власну територію і випадково зайшов у міське середовище. У владі наголошують, що такі ситуації є нетиповими, вовки зазвичай уникають людей і населених пунктів, а перебування в місті створює для них сильний стрес.

У Федеральному агентстві з охорони природи Німеччини зазначили, що це перший відомий випадок нападу дикого вовка на людину в країні після повернення виду наприкінці ХХ століття — після приблизно 150-річної відсутності цих хижаків.

Водночас у Європі зростає кількість інцидентів із нападами вовків на худобу, що викликає занепокоєння фермерів. У 2023 році Європейський парламент підтримав зміну охоронного статусу вовків із «суворо охоронюваного» на «охоронюваний».

Популяція вовків у країнах ЄС за останнє десятиліття значно зросла — з приблизно 11 тисяч особин у 2012 році до понад 20 тисяч у 2023-му. Найбільші популяції зафіксовані в Італії, Болгарії, Румунії та Іспанії. Через це у Німеччині нещодавно запропонували закон, який спрощує процедуру відстрілу вовків.