В астронавтів місії до Місяця зламався туалет

Артем Черничко 06 квітня 2026
В екіпажа історичної місії Artemis II, що прямує до Місяця, стався збій у системі управління відходами на борту капсули Orion. Попри технічні незручності, подорож триває за графіком, пише BBC.

З моменту запуску 1 квітня четверо астронавтів неодноразово фіксували проблеми з туалетом. У суботу система не змогла скинути відходи за борт через можливе замерзання вентиляційної лінії. На час усунення несправностей екіпаж використовує резервну систему — спеціальні контейнери для збору сечі.

Екіпаж — Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен — перебуває в обмеженому просторі кабіни 5 метрів завширшки.

Спеціалістка місії Крістіна Кох під час відеозв’язку з Землею згадала про перші труднощі з підготовкою системи. «Я з гордістю називаю себе космічним сантехніком. Можна сказати, що це чи не найважливіше обладнання на борту», — пожартувала вона.

Для розв'язання проблеми NASA скоригувало положення корабля Orion, спрямувавши вентиляційний отвір до Сонця, щоб розтопити ймовірний лід у системі. У космічному агентстві наголосили, що цей маневр не вплинув на траєкторію польоту. Хоча інженерам вдалося частково звільнити бак системи управління відходами, проблема залишається вирішеною не повністю.

Джон Ганікатт, голова групи управління місією Artemis II, зазначив, що інтерес публіки до таких побутових труднощів цілком природний. «Кожен розуміє, наскільки це важливо на Землі. У космосі ж керувати цим процесом значно складніше», — додав він.

Artemis II — це перша місія з 1972 року, в межах якої люди залишили навколоземну орбіту. Корабель рухається за петлеподібною траєкторією, яка обігне зворотний бік Місяця та повернеться на Землю. Хоча висадка на поверхню супутника не передбачена, цей 10-денний політ є критично важливим етапом для підготовки майбутніх висадок людей на Місяць. Під час перебування в космосі екіпаж також тестує ручне керування капсулою та системи орієнтації, необхідні для майбутніх місій.

