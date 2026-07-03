Нью-Йорк виділив рекордний бюджет на розвиток культури у місті

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані та міська рада досягли попередньої домовленості щодо бюджету на 2027 рік, за якої місто отримає рекордне фінансування сфери культури. Про це повідомляє The Art Newspaper.

На роботу Департаменту культурних справ міста планують виділити $323,8 мільйонів — це найбільша сума в історії Нью-Йорка.

Нове фінансування перевищує торішній рекорд у $299,6 мільйона і майже на $108 мільйонів більше, ніж передбачав початковий проєкт бюджету, у якому на культуру пропонували спрямувати менш як $216 мільйонів.

За словами Мамдані, митці залишаються серцем міста, адже саме вони наповнюють його вулиці, театри, галереї та райони творчістю, яка приваблює людей з усього світу. Водночас мер наголосив, що стрімке зростання вартості життя дедалі більше змушує художників і представників творчих професій залишати Нью-Йорк.

Новина з'явилася невдовзі після рішення міської влади заморозити орендну плату на строк до двох років для мешканців квартир із регульованою орендою. Очікується, що це допоможе зробити життя в місті доступнішим, зокрема й для працівників культурної сфери.

Крім рекордного фінансування, у Нью-Йорку створять Фонд стабільності культури. Протягом наступних трьох років він щороку отримуватиме по $10 мільйонів і надаватиме підтримку мистецьким організаціям, які опинилися в непередбачуваних або кризових обставинах.