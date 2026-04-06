Італійське місто викупило віллу Муссоліні, щоб вона не дісталася неофашистам

Артем Черничко 06 квітня 2026
Муніципалітет італійського курортного міста Річчоне придбав на аукціоні віллу, де диктатор Беніто Муссоліні проводив свої літні відпустки. Головною метою угоди було завадити тому, щоб історична нерухомість потрапила до рук прихильників неофашизму, пише The Guardian.

Мерка Річчоне Даніела Анджеліні назвала викуп вілли «актом любові та далекоглядності», підкресливши, що повернення будівлі у власність громади є перемогою всього міста. Конкурентом на аукціоні виступав приватний покупець — колишній член неофашистської партії «Італійський соціальний рух», заснованої послідовниками Муссоліні після Другої світової війни.

Вілла, розташована недалеко від Адріатичного моря, була побудована 1893 року. У 1934-му її придбала дружина диктатора Ракеле. Муссоліні часто прилітав сюди на гідролітаку і використовував будинок не лише для відпочинку, а й для державних справ. Родина розширила маєток до 20 кімнат, додавши третій поверх і тенісний корт.

Після війни будівля перейшла у державну власність. У різні роки тут розташовувалися ветеринарна клініка та ресторан, а наприкінці 70-х один із мерів-комуністів навіть намагався знести віллу. Згодом її викупив банк, відреставрував і відкрив для публічних заходів та художніх виставок.

Попри суперечки щодо назви «Вілла Муссоліні», влада міста вирішила її зберегти. «Зміна назви могла б мати небезпечний ефект, перетворивши віллу на місце для фашистських ностальгувальників. Це те, чого наша адміністрація ніколи не допустить», — заявила мерка.

Будівля залишиться громадським простором. Тут проводитимуть виставки, що розповідатимуть про історичні події XX століття. Цікаво, що лише у 2025 році міська рада Річчоне офіційно позбавила Муссоліні звання почесного громадянина, яке місто було змушене надати йому за часів фашистського режиму.

