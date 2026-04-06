У Львові встановили лавки з сонячними батареями для зарядки гаджетів

Артем Черничко 06 квітня 2026
На вулицях Львова вперше встановили лавки, обладнані сонячними панелями. Тепер львів'яни та гості міста можуть поєднувати відпочинок із підзарядкою гаджетів. Загалом у місті з’явилося 13 сучасних лавок, облаштованих за грантові кошти.

Нові лавки розподілили за такими адресами: у сквері Бернардинів встановили 6 штук, на площі Івана Франка — 5 штук, а на проспекті Чорновола, 4 — ще 2 штуки.

«Локації обирали, зважаючи на трафік. Наприклад, на площі Франка люди пересідають на трамваї, а також поруч розташований ринок — це дуже людна локація. Так само на проспекті Чорновола поруч є великий офісний будинок і сквер, у якому немає жодної лавки», — розповіли в міськраді.

Проєкт реалізовано в межах ініціативи, підтриманої Словацьким агентством з міжнародного співробітництва в галузі розвитку (SAIDC) у співпраці з посольством Словацької Республіки в Україні. Виконавцем виступила громадська організація «Екоклуб» спільно з Галицькою райадміністрацією.

Фото: Львівська міська рада
Мексиканські митці протестують проти перевезення робіт Фріди Кало до Іспанії В Іспанії випадково знайшли манускрипт про мистецтво оксамиту, викрадений 100 років тому Верхівки пасок повертаються: у «Сільпо» з’явилися класична та мангова версії Netflix транслюватиме обліт Місяця в межах космічної місії Artemis II
«Любить не любить»: сатира про те, як важко бути зумером (та й міленіалом) 06 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 31 04 квітня 2026 Поза каноном: модерністські храми, що змінили уявлення про сакральну архітектуру 03 квітня 2026 «Любить не любить», «Диявол носить Прада 2» та «Монті Пайтон»: 13 фільмів квітня 03 квітня 2026 Фінали «Ейфорії» та «Хлопаків» і повернення «Малкольма у центрі уваги»: 13 серіалів квітня 02 квітня 2026 Повернення до джему: музична спільнота FUSION JAMS відсвяткувала 7-річчя у Києві 31 березня 2026

