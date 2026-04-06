У Львові встановили лавки з сонячними батареями для зарядки гаджетів

На вулицях Львова вперше встановили лавки, обладнані сонячними панелями. Тепер львів'яни та гості міста можуть поєднувати відпочинок із підзарядкою гаджетів. Загалом у місті з’явилося 13 сучасних лавок, облаштованих за грантові кошти.

Нові лавки розподілили за такими адресами: у сквері Бернардинів встановили 6 штук, на площі Івана Франка — 5 штук, а на проспекті Чорновола, 4 — ще 2 штуки.

«Локації обирали, зважаючи на трафік. Наприклад, на площі Франка люди пересідають на трамваї, а також поруч розташований ринок — це дуже людна локація. Так само на проспекті Чорновола поруч є великий офісний будинок і сквер, у якому немає жодної лавки», — розповіли в міськраді.

Проєкт реалізовано в межах ініціативи, підтриманої Словацьким агентством з міжнародного співробітництва в галузі розвитку (SAIDC) у співпраці з посольством Словацької Республіки в Україні. Виконавцем виступила громадська організація «Екоклуб» спільно з Галицькою райадміністрацією.