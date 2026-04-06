У Києві суд зобов’язав знести незаконний комплекс відпочинку на березі Дніпра

Господарський суд Києва задовольнив позов Дарницької окружної прокуратури щодо звільнення берегової лінії Дніпра від самовільної забудови. Йдеться про територію причалу «Осокорки» площею понад 0,4 га, повідомила столична прокуратура.

Прокурори встановили, що на цій ділянці незаконно звели об’єкт площею 418 кв. м. Для легалізації будівництва порушники використали підроблене рішення суду Полтавської області, а згодом перепродали майно іншій компанії під виглядом спортивно-оздоровчого комплексу.

Ділянка вартістю понад 24 мільйони гривень охоплює державний причал та берегоукріплення, які були привласнені всупереч закону. Територію обгородили парканом, що фактично заблокувало киянам вільний доступ до річки, а реєстрація права власності на об’єкт відбулася без жодних дозволів на землю чи будівництво на підставі фейкових судових рішень.

Суд скасував незаконну реєстрацію права власності на клуб відпочинку та зобов’язав приватне товариство повернути земельну ділянку громаді, знісши всі споруди та паркан власним коштом.