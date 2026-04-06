В Іспанії випадково знайшли манускрипт про мистецтво оксамиту, викрадений 100 років тому

Поліція Іспанії виявила на інтернет-аукціоні раритетний рукопис XVII століття, який зник із Коледжу вищого мистецтва шовку у Валенсії понад століття тому. Артефакт виставили на продаж за €72 тисячі, повідомляє регіональний уряд Валенсії.

Знайдений документ є копією ордонансів, підписаних Фердинандом II у 1479 році. Саме цей указ підвищив статус виробництва оксамиту від ремесла до рівня мистецтва, надавши майстрам особливі привілеї та соціальне визнання.

Спецпідрозділ поліції з охорони культурної спадщини виявив лот під час планового моніторингу онлайн-продажів. Продавець заявив слідчим, що не знав про незаконне походження документа — за його словами, манускрипт придбав ще його батько в 1970-х роках. Водночас архівне підтвердження свідчить, що книга зникла в період між 1907 та 1909 роками й ніколи не виставлялася на офіційний продаж.

Манускрипт виконаний на зеленому пергаменті, має оксамитову палітурку того ж кольору та прикрашений бронзовою фурнітурою. Він містить 26 розділів статутів гільдії виробників оксамиту (Gremi de Velluters) та братства Сан-Херонімо.

Попри кримінальне минуле знахідки, манускрипт залишиться у власності теперішнього володаря. Поліція пояснила це тим, що він володів ним безперервно протягом тривалого часу, як того дозволяє закон.

Однак тепер власник зобов’язаний дотримуватися суворих стандартів консервації та зберігання. Також документ буде внесено до офіційного реєстру культурної спадщини Валенсії.

Коледж вищого мистецтва шовку володіє найстарішим гільдійським архівом у Європі. Знайдений манускрипт є важливою частиною цієї колекції, що документує історію майстрів, підмайстрів та інспекцій фабрик, починаючи з XV століття.