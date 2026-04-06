Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 06 квітня 2026
352
Фестиваль Mykolaichuk OPEN показав нову айдентику та анонсував ретроспективу фільмів Юрія Іллєнка

П’ята едиція міжнародного фестивалю глядацького кіно Mykolaichuk OPEN відбудеться у Чернівцях з 13 до 20 червня. Цьогорічна подія пройде під гаслом «Сміливі завжди мають щастя», що відсилає до цитати з роману Івана Багряного.

Разом зі слоганом фестиваль презентував нову айдентику, розроблену дизайнеркою Юлією Нагорною. За її словами, візуальна мова побудована на імпульсивних формах, що символізують енергію змін.

Серед ключових нововведень п’ятого фестивалю — поява професійного журі (додатково до глядацького голосування), новий конкурс та додаткова локація.

Цьогорічною музою фестивалю стала акторка, режисерка та викладачка Таїсія Литвиненко, яка пішла з життя у квітні 2025 року. 15 червня в межах фестивалю відбудеться показ фільму «Вавилон ХХ» за її участю. Литвиненко відома за ролями Химки у комедії «За двома зайцями» та Прісі у «Вавилоні ХХ»; вона знялася у трьох стрічках разом із Іваном Миколайчуком.

Окремим великим блоком програми стане вшанування 90-річчя видатного режисера та оператора Юрія Іллєнка. Спільно з родиною митця фестиваль та КМЦ ім. Івана Миколайчука представлять масштабну ретроспективу, що відкриє постать Іллєнка як живописця та автора жанрового кіно.

«Ми робимо спробу подивитися на його кіноспадок інакше та показати його під іншим кутом. Кутом, який міг би стати джерелом традиції для сучасного українського жанрового кіно і підходом, який зараз у тренді», — пояснює концепцію програмний директор Mykolaichuk OPEN Алекс Малишенко.

До кінопоказів увійшли чотири стрічки: «Вечір на Івана Купала», «Криниця для спраглих», «Лісова пісня. Мавка» та «Лебедине озеро. Зона».

Також з 27 квітня до 27 червня у Чернівцях триватиме експозиція понад 20 картин та артефактів Юрія Іллєнка. Це перша велика виставка робіт митця з 1999 року. Вхід вільний.

Також заплановані лекції та спеціальна подія — презентація запису розмови Юрія Іллєнка та Сергія Параджанова, присвячена творчості Івана Миколайчука.

На обкладинці: кадр із фільму «Лісова пісня. Мавка» (надано організаторами)
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.