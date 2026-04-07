«Герніка» Пікассо спричинила скандал в Іспанії — Мадрид проти передачі шедевру баскам

Артем Черничко 07 квітня 2026
«Герніка» Пікассо спричинила скандал в Іспанії — Мадрид проти передачі шедевру баскам

В Іспанії розгорівся конфлікт між урядом Мадрида та владою Країни Басків через вимогу останньої тимчасово перевезти шедевр Пабло Пікассо «Герніка» до Музею Гуггенгайма в Більбао. Приводом для запиту стала майбутня 90-та річниця бомбардування баскського міста Герніка, пише The Guardian.

Полотно зберігається в мадридському Центрі мистецтв королеви Софії з 1992 року. Усі попередні спроби басків отримати картину для тимчасової експозиції завершувалися відмовами.

Суперечка перейшла на особистості між президенткою автономної спільноти Мадрид Ізабель Діас Аюсо та лідером Баскської націоналістичної партії Айтором Естебаном.

Аюсо назвала вимогу басків «провінційним мисленням», зазначивши, що культура є універсальною. Вона іронічно додала, що якщо повертати всі роботи до місць їхнього походження, то всі картини Пікассо довелося б відправити в Малагу, де він народився. У музеї королеви Софії також наголошують, що транспортування «Герніки» несе серйозні ризики пошкодження полотна.

Естебан відповів на закиди, пригадавши Аюсо її політику відкритих барів під час пандемії: за його словами, справжня «провінційність» — це вважати національною ідентичністю «пиття пива на терасі». Президент Країни Басків Іманоль Прадалес також додав: «Вони змогли витягти Франко з могили, але не здатні перевезти картину з Мадрида до Еускаді [Країни Басків]? М'яч на їхньому боці».

Баскський уряд просить надати картину на період з 1 жовтня до 30 червня, щоб ушанувати пам'ять жертв авіаудару 26 квітня 1937 року.

«Герніка» — це монументальне чорно-біле полотно, що зображує насильство під час атаки італійської авіації (союзників генерала Франко) на баскське місто Герніка в ході Громадянської війни в Іспанії. Кількість загиблих у Герніці, за різними оцінками, становить від 126 до 1654 осіб. Пікассо створив її 1937 року на замовлення уряду Іспанської Республіки для павільйону на Всесвітній виставці в Парижі.

Сам Пікассо виступав проти повернення картини до Іспанії під час диктатури Франко, тому тривалий час шедевр зберігався в Музеї сучасного мистецтва (MoMA) у Нью-Йорку. З 2000 року Мадрид дотримується суворої політики: «Герніка» є головною іконою їхнього музею і не підлягає видачі іншим інституціям за жодних обставин.

Фото: Alinson Torres / Unsplash
