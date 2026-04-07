The Strokes анонсували новий альбом — він вийде влітку

Американський рок-гурт The Strokes анонсував новий альбом «Reality Awaits». Платівка вийде цього літа, однак точну дату релізу музиканти поки не назвали, пише Pitchfork.

Гурт опублікував ретро-тизер із Nissan 300ZX 1980-х років і слоганом «In the Flesh, it’s Even Sexier» («Наживо це ще сексуальніше»). Саме в ньому The Strokes підтвердили назву нового релізу.

«Reality Awaits» стане сьомим студійним альбомом гурту і першим за шість років. Попередня платівка, «The New Abnormal», вийшла у 2020 році та принесла The Strokes першу премію «Ґреммі».

The Strokes — американський рок-гурт, заснований у Нью-Йорку в 1998 році. До складу колективу входять соліст і головний автор пісень Джуліан Касабланкас, гітаристи Нік Валенсі та Альберт Гаммонд-молодший, басист Ніколай Фрайтур і барабанник Фабріціо Моретті. Гурт став одним із головних представників хвилі відродження гаражного року та постпанку на початку 2000-х.

Їхній дебютний альбом «Is This It», що вийшов у 2001 році, здобув широке визнання критиків і згодом не раз потрапляв до списків найкращих альбомів усіх часів. Пізніше гурт випустив платівки «Room on Fire» (2003), «First Impressions of Earth» (2005), «Angles» (2011), «Comedown Machine» (2013), а також мініальбом «Future Present Past» (2016).

Цими вихідними The Strokes виступлять на фестивалі Coachella. Влітку гурт також стане одним із хедлайнерів Bonnaroo та Outside Lands.