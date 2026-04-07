The Strokes анонсували новий альбом — він вийде влітку

Ірина Маймур 07 квітня 2026
Американський рок-гурт The Strokes анонсував новий альбом «Reality Awaits». Платівка вийде цього літа, однак точну дату релізу музиканти поки не назвали, пише Pitchfork.

Гурт опублікував ретро-тизер із Nissan 300ZX 1980-х років і слоганом «In the Flesh, it’s Even Sexier» («Наживо це ще сексуальніше»). Саме в ньому The Strokes підтвердили назву нового релізу.

«Reality Awaits» стане сьомим студійним альбомом гурту і першим за шість років. Попередня платівка, «The New Abnormal», вийшла у 2020 році та принесла The Strokes першу премію «Ґреммі».

The Strokes — американський рок-гурт, заснований у Нью-Йорку в 1998 році. До складу колективу входять соліст і головний автор пісень Джуліан Касабланкас, гітаристи Нік Валенсі та Альберт Гаммонд-молодший, басист Ніколай Фрайтур і барабанник Фабріціо Моретті. Гурт став одним із головних представників хвилі відродження гаражного року та постпанку на початку 2000-х.

Їхній дебютний альбом «Is This It», що вийшов у 2001 році, здобув широке визнання критиків і згодом не раз потрапляв до списків найкращих альбомів усіх часів. Пізніше гурт випустив платівки «Room on Fire» (2003), «First Impressions of Earth» (2005), «Angles» (2011), «Comedown Machine» (2013), а також мініальбом «Future Present Past» (2016).

Цими вихідними The Strokes виступлять на фестивалі Coachella. Влітку гурт також стане одним із хедлайнерів Bonnaroo та Outside Lands.

Netflix запускає дитячий застосунок з іграми за мотивами «Свинки Пеппи» й «Вулиці Сезам» Аеропорт Дубліна шукає власника папуги, знайденого на території термінала Маркетплейс Etsy заборонить продаж виробів з хутра — компанія виконала умови активістів «Герніка» Пікассо спричинила скандал в Іспанії — Мадрид проти передачі шедевру баскам
«Любить не любить»: сатира про те, як важко бути зумером (та й міленіалом) 06 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 31 04 квітня 2026 Поза каноном: модерністські храми, що змінили уявлення про сакральну архітектуру 03 квітня 2026 «Любить не любить», «Диявол носить Прада 2» та «Монті Пайтон»: 13 фільмів квітня 03 квітня 2026 Фінали «Ейфорії» та «Хлопаків» і повернення «Малкольма у центрі уваги»: 13 серіалів квітня 02 квітня 2026 Повернення до джему: музична спільнота FUSION JAMS відсвяткувала 7-річчя у Києві 31 березня 2026

