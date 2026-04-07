Аеропорт Дубліна шукає власника папуги, знайденого на території термінала

Адміністрація аеропорту Дубліна звернулася до громадськості з проханням допомогти розшукати власника папуги. Птаха виявили співробітники поліції біля першого термінала 5 квітня на Великдень, повідомляє BBC.

Папугу знайшли на сміттєвому баку біля термінала: офіцер приманив птаха їжею, і той сам пішов на контакт. Згодом ветеринари з’ясували, що це самка олександрійського папуги, якій поліціянти вже дали ім’я Троя. Зараз вона перебуває у спецвольєрі при відділку під наглядом правоохоронців, почувається добре й чекає на повернення додому.

Наразі про знахідку поінформовано національну поліцію, місцеві зоомагазини та притулки для тварин. Адміністрація аеропорту також активно поширює інформацію у соцмережах.

Попри те, що до служби підтримки вже надійшло кілька запитів від імовірних власників, жоден із ідентифікаційних номерів не збігся з даними знайденого папуги.

Це не перший подібний випадок у цьому аеропорту. У 2019 році на головній злітно-посадковій смузі помітили самку африканського сірого папуги, яку згодом успішно повернули власникам.