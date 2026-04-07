Netflix запускає дитячий застосунок з іграми за мотивами «Свинки Пеппи» й «Вулиці Сезам»

Стримінговий сервіс Netflix оголосив про запуск дитячого застосунку Netflix Playground. У ньому будуть ігри з персонажами популярних дитячих проєктів, зокрема «Свинки Пеппи», «Вулиці Сезам», «Запитай у сториботів» та інших.

Застосунок розробили для дітей віком до восьми років. Він входить до всіх підписок Netflix і працюватиме без реклами, покупок у застосунку та додаткових платежів.

Наразі Netflix Playground уже доступний у США, Канаді, Великій Британії, Австралії, на Філіппінах і в Новій Зеландії. У решті країн світу застосунок запустять 28 квітня.

Щоб користуватися сервісом, потрібно завантажити його на смартфон або планшет і увійти до акаунта Netflix. У компанії зазначають, що всі активності доступні одразу та працюють офлайн.

Серед ігор, які вже доступні в Playground, — «Playtime With Peppa Pig», «Sesame Street», «Dr. Seuss’s Horton!», «Storybots», «Dr. Seuss’s The Sneetches», «Bad Dinosaurs», «Dr. Seuss’s Red Fish», «Blue Fish» і «Let’s Color».

У компанії заявляють, що хочуть зробити Netflix простором, де діти можуть не лише дивитися контент, а й вчитися та грати. Окремо сервіс наголошує на функціях батьківського контролю: користувачам доступні дитячі профілі, вікові обмеження, блокування окремих назв, PIN-коди для дорослих профілів та історія активності.

За даними Netflix, у 2023–2025 роках чотири найпопулярніші шоу на платформі та шість із десяти найпопулярніших проєктів були дитячими. У компанії зазначають, що саме тому продовжують розширювати цей напрям.