Росіяни зруйнували історичну садибу Донців-Захаржевських на Харківщині

Ірина Маймур 07 квітня 2026
7 квітня в селищі Великий Бурлук на Харківщині внаслідок російської атаки знищено пам’ятку архітектури XIX століття — садибу Донців-Захаржевських. По будівлі вдарили два ворожі безпілотники, повідомив керівник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

«Пережила буремне ХХ сторіччя, дві жахливі світові війни, радянщину з її ненавистю до національної пам'яті і зруйнована 07 квітня 2026 року тією ж ординською навалою», — написав Канашевич.

Як повідомили в ДСНС Харківщини, вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів двоповерхової дерев’яної будівлі. Постраждалих немає. Попри постійну загрозу повторних обстрілів, на місці працюють два оперативні підрозділи служби, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Садиба Донців-Захаржевських була пов’язана з історією селища. Саме на її території свого часу знайшли дощечки так званої Велесової книги. Також відомо, що в маєтку бував Григорій Сковорода.

Садиба належала поміщикові Якову Донцю-Захаржевському. Її будівництво завершили близько 1835 року. Споруду взяли під охорону ще 1972 року, а у 2008-му внесли до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

Фото: Андрій Канашевич; ДСНС Харківщини; Kharkivian (Сергій Петров) / Wikimedia Commons
Google випустила офлайн-застосунок для диктування, який одразу редагує текст Український ШІ-фільм про втрату дому — у фіналі глядацького голосування діджитал-премії Webby Awards Один з найбільших фестивалів Британії скасовано — хедлайнера події Каньє Веста не пустили в країну OpenAI, Anthropic і Google об’єдналися для боротьби з копіюванням їхніх ШІ-моделей Китаєм
Спортивна біографія каменя: що людство робило до появи спортзалу 07 квітня 2026 БЖ стало новим медіа: вступна колонка головної редакторки 07 квітня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок квітня 07 квітня 2026 «Любить не любить»: сатира про те, як важко бути зумером (та й міленіалом) 06 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 31 04 квітня 2026 Поза каноном: модерністські храми, що змінили уявлення про сакральну архітектуру 03 квітня 2026

