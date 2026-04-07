Росіяни зруйнували історичну садибу Донців-Захаржевських на Харківщині

7 квітня в селищі Великий Бурлук на Харківщині внаслідок російської атаки знищено пам’ятку архітектури XIX століття — садибу Донців-Захаржевських. По будівлі вдарили два ворожі безпілотники, повідомив керівник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

«Пережила буремне ХХ сторіччя, дві жахливі світові війни, радянщину з її ненавистю до національної пам'яті і зруйнована 07 квітня 2026 року тією ж ординською навалою», — написав Канашевич.

Як повідомили в ДСНС Харківщини, вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів двоповерхової дерев’яної будівлі. Постраждалих немає. Попри постійну загрозу повторних обстрілів, на місці працюють два оперативні підрозділи служби, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Садиба Донців-Захаржевських була пов’язана з історією селища. Саме на її території свого часу знайшли дощечки так званої Велесової книги. Також відомо, що в маєтку бував Григорій Сковорода.

Садиба належала поміщикові Якову Донцю-Захаржевському. Її будівництво завершили близько 1835 року. Споруду взяли під охорону ще 1972 року, а у 2008-му внесли до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.