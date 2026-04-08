Львів повертає безкоштовні пересадки в транспорті: як це працюватиме

Артем Черничко 08 квітня 2026
Із 11 квітня у громадському транспорті Львова відновлюють послугу безкоштовної пересадки. Сервіс доступний для пасажирів, які оплачують проїзд через застосунок LeoCard або транспортну картку «ЛеоКарт». Про це повідомила Львівська міська рада.

Протягом 40 хвилин після першої валідації пасажири можуть безкоштовно пересідати на будь-які автобуси, трамваї чи тролейбуси. Кількість пересадок не обмежена, проте кожну поїздку потрібно обов’язково валідувати в кожному транспортному засобі.

Для користувачів застосунку LeoCard діє обмеження: квитки, придбані «про запас» з 11 березня по 11 квітня, не стануть пересадковими. Вони будуть дійсними лише для однієї поїздки. Безкоштовна пересадка автоматично застосовуватиметься лише до квитків, куплених після 11 квітня.

Фото: Львівська міська рада

Власникам пластикових карток «ЛеоКарт» необхідно мати на рахунку суму, достатню для кожної окремої валідації. Під час пересадок система тимчасово резервуватиме кошти за кожну поїздку, а вночі перерахує їх як одну. Зарезервовані гроші повернуться на баланс наступного ранку.

Послуга поширюється і на оплату проїзду за попутників. У такому разі під час кожної пересадки на валідаторі потрібно знову вказувати фактичну кількість осіб. Для тих, хто оплачує проїзд готівкою або банківською карткою, безкоштовна пересадка залишається недоступною.

Нагадаємо, пересадки тимчасово скасовували на місяць як антикризовий захід через зростання вартості пального.

Фото на кавері: Oleksii Piekhov / Unsplash
