Віднайдену акварель Шевченка покажуть у Києві — її викупили на Sotheby's

У Києві готують презентацію оригінальної акварелі Тараса Шевченка «Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві». Роботу, яка тривалий час вважалася втраченою, невдовзі привезуть до Софії Київської. Про це розповів в ефірі «Радіо Культура» власник аукціонного дому «Епоха» і колекціонер Федір Зернецький.

За словами Зернецького, у 2018 році він придбав оригінал твору на аукціоні Sotheby's у Лондоні. Разом із супутніми витратами покупка обійшлася у £10 тисяч.

Під час презентації в музеї «Заповіту» в Переяславі власник картини розповів, що на аукціоні роботу тричі виставляли як твір «невідомого європейського майстра». Колекціонер упізнав авторство Шевченка за специфічною деталлю — манерою зображувати стопи людей у першій балетній позиції («ніжки назовні»).

Згодом авторство підтвердили хімічні експертизи, методом яких виявили пігменти фарб 1840-х років. Крім того, на звороті знайшли овальну печатку бібліотеки мецената Анатолія Демидова — людини, яка свого часу допомогла викупити Шевченка з кріпацтва. Як припускає Зернецький, акварель була подарунком Кобзаря своєму визволителю.

Картина збереглася у надзвичайному стані, оскільки тривалий час перебувала в Європі. На відміну від більшості творів Шевченка, цей малюнок не потрапляв на реставрацію до Москви, де роботи часто втрачали первісну яскравість. Також це єдина відома робота художника, що залишилася в оригінальному авторському паспарту, яке зробив власноруч Шевченко.

На початку квітня акварель експонували в музеї «Заповіту» в Переяславі. Масштабна презентація оригіналу в Софії Київській запланована після Великодня. Наразі власник зробив п’ять високоякісних копій роботи, одну з яких передадуть музею в Переяславі.