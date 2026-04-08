У Таїланді фаната зіркової бегемотихи Му Денг оштрафували за проникнення у вольєр

Суд у Таїланді оштрафував чоловіка, який незаконно проник до вольєра карликової бегемотихи Му Денг в зоопарку Као-Кхео в провінції Чонбурі. Порушник має сплатити 10 тисяч батів (приблизно $300), пише BBC.

Інцидент стався минулого місяця. Камери спостереження зафіксували, як чоловік зайшов усередину вольєра, щоб зняти Му Денг на планшет. За словами адміністрації зоопарку, бегемотиха не постраждала, але була «трохи налякана».

Директор зоопарку Наронгвіт Чодчой зазначив, що це рішення суду є важливим прецедентом для захисту прав тварин. Після інциденту в закладі посилили охорону та ввели додаткові патрулі. Також персонал тепер навчатимуть діяти не лише у випадках втечі тварин, а й при появі сторонніх осіб у вольєрах.

Му Денг (у перекладі «стрибуче порося») стала інтернет-сенсацією у 2024 році завдяки відео зі своїми розвагами в соцмережах. Популярність бегемотихи спричинила туристичний бум у зоопарку Као-Кхео — щовихідних тисячі відвідувачів приїздять, щоб побачити її на власні очі. Образ Му Денг також використовують для створення мемів та офіційного мерчу.