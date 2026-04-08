Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Таїланді фаната зіркової бегемотихи Му Денг оштрафували за проникнення у вольєр

Артем Черничко 08 квітня 2026
Суд у Таїланді оштрафував чоловіка, який незаконно проник до вольєра карликової бегемотихи Му Денг в зоопарку Као-Кхео в провінції Чонбурі. Порушник має сплатити 10 тисяч батів (приблизно $300), пише BBC.

Інцидент стався минулого місяця. Камери спостереження зафіксували, як чоловік зайшов усередину вольєра, щоб зняти Му Денг на планшет. За словами адміністрації зоопарку, бегемотиха не постраждала, але була «трохи налякана».

Директор зоопарку Наронгвіт Чодчой зазначив, що це рішення суду є важливим прецедентом для захисту прав тварин. Після інциденту в закладі посилили охорону та ввели додаткові патрулі. Також персонал тепер навчатимуть діяти не лише у випадках втечі тварин, а й при появі сторонніх осіб у вольєрах.

Му Денг (у перекладі «стрибуче порося») стала інтернет-сенсацією у 2024 році завдяки відео зі своїми розвагами в соцмережах. Популярність бегемотихи спричинила туристичний бум у зоопарку Као-Кхео — щовихідних тисячі відвідувачів приїздять, щоб побачити її на власні очі. Образ Му Денг також використовують для створення мемів та офіційного мерчу.

Читайте також
Греція заборонить соцмережі для підлітків до 15 років — закон запрацює з наступного року У Києві вшанують пам’ять військового і реставратора Антона Гуріна, який зник безвісти Віднайдену акварель Шевченка покажуть у Києві — її викупили на Sotheby's Стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримала шість номінацій на телепремію «Еммі»
Спортивна біографія каменя: що людство робило до появи спортзалу 07 квітня 2026 БЖ стало новим медіа: вступна колонка головної редакторки 07 квітня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок квітня 07 квітня 2026 «Любить не любить»: сатира про те, як важко бути зумером (та й міленіалом) 06 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 31 04 квітня 2026 Поза каноном: модерністські храми, що змінили уявлення про сакральну архітектуру 03 квітня 2026

