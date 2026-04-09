Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві продали за 560 мільйонів гривень

Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві продали на аукціоні за 560,47 мільйона гривень. Переможцем торгів стало ТОВ «Тех Інвест Постач Плюс», йдеться на сайті електронних аукціонів OpenMarket.

Торги за об’єкт тривали з 2021 року, а продати його вдалося лише із шостої спроби.

Об’єкт незавершеного будівництва розташований на земельній ділянці площею 0,74 га на вулиці Шолуденка, на перетині Берестейського проспекту та вулиці Борщагівської в Шевченківському районі. Загальна площа будівництва становить 51 355,9 кв. м, готовність об’єкта — 51 %.

Будівництво комплексу почали у 2007 році і планували завершити у 2010-му. Вартість проєкту становила приблизно $500 мільйонів. Роботи тривали до 2015 року, після чого їх зупинили через погіршення фінансового стану інвестора.

Уперше Sky Towers виставили на продаж у 2021 році зі стартовою ціною 7,1 мільярда гривень, однак аукціон не відбувся. У травні 2023 року ціну знизили до 5,6 мільярда гривень. У вересні 2024-го лот виставили вже за 1,1 мільярда гривень, у листопаді того ж року — за 772 мільйони гривень, а в лютому 2026 року оцінили в 662,3 мільйона гривень. У підсумку комплекс продали за 560,47 мільйона гривень.

За проєктом Sky Towers мав складатися з двох прямокутних веж: вежі А на 47 поверхів і вежі Б на 34 поверхи, поєднаних стилобатом, а також окремої двоповерхової споруди банку. Комплекс мав містити офісні приміщення, торгову зону, ресторани, конференц-зали, торгову галерею та восьмирівневий підземний паркінг на 878 машиномісць.

Будівництво припинили у 2015 році. Наразі фактично збудовано 27 поверхів із 47, а також вісім підземних поверхів. Електропостачання на об’єкті є, але його відімкнули. Покрівля відсутня.