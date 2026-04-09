BBC запускає першу стримінгову платформу для авіакомпаній

Ірина Маймур 09 квітня 2026
BBC Studios запускає стримінговий сервіс BBC Player для авіакомпаній. Власники називають його першою повністю ліцензовано очищеною платформою, розробленою спеціально для перегляду контенту під час польотів, пише Deadline.

Сервіс створили в співпраці з Panasonic Avionics. Він пропонуватиме пасажирам доступ до контенту BBC Studios на борту літака.

У BBC Player будуть окремі розділи BBC Earth, BBC News, BritBox, BBC Kids і CBeebies.

У BBC пояснюють запуск нового сервісу прагненням збільшити комерційні доходи на тлі скорочення надходжень від ліцензійного збору. У нещодавньому річному плані корпорації одним із пріоритетів назвали розвиток BBC Studios для максимізації комерційної віддачі при збереженні бренду BBC.

Зіна Неофіту, старша віцепрезидентка напряму Out of Home і BBC Commercial News у BBC Studios, заявила, що запуск BBC Player разом із Panasonic пізніше цього року має стати важливою подією для індустрії бортових розваг. За її словами, пасажири отримають доступ до бібліотеки контенту BBC, яка постійно оновлюватиметься.

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash
