Sony запускає програму The Playerbase — компанія скануватиме гравців для появи в іграх

Компанія Sony оголосила про запуск програми The Playerbase, у межах якої фанатів PlayStation скануватимуть, щоб додавати їх до ігор. Першим проєктом ініціативи буде Gran Turismo 7, пише Engadget.

Її запускають поступово. Наразі Sony проводить конкурс, в якому обере одного переможця: його зображення з’явиться в грі як портрет персонажа. Також він зможе створити логотип і дизайн кузова автомобіля.

Щоб узяти участь у програмі, переможець має відвідати Лос-Анджелес для проходження процедури повного сканування тіла й роботи з дизайнером. Водночас Sony не уточнила, що саме робитиме з цим сканом. В Engadget звертають увагу на те, що Gran Turismo 7 є гоночною грою без великої кількості повнорозмірних моделей персонажів, тож практичне призначення такого сканування поки незрозуміле.

Щоб отримати шанс потрапити до гри, охочі мусять пройти кілька етапів відбору. Окрім стандартної заявки, передбачені відеоінтерв’ю та інші процедури.

Програма доступна для гравців з Америки, Європи, Азії, Південної Африки та Австралії. Sony також заявляє, що згодом The Playerbase планують поширити й на інші ігри PlayStation Studios, адаптуючи формат участі фанатів до стилю та світу кожної конкретної гри.