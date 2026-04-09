У Києві призупинили реконструкцію кесона в парку «Наталка» на Оболоні

У Києві призупинили ревіталізацію кесона, що розташований у парку «Наталка» на Оболоні. Про це повідомив власник IVT Group Ігор Тинний в етері Business Breakfast від Forbes Ukraine.

За словами підприємця, проєкт поставили на паузу через війну, комендантську годину, зміну економічних пріоритетів і нестачу кадрів.

«Це був амбітний проєкт, але війна й комендантська година змінили все. Я змушений був заморозити будівництво», — зазначив Тинний.

Він додав, що попит змістився в бік товарів і послуг першої необхідності, тоді як преміальні розважальні формати втратили актуальність.

Водночас від ідеї повністю не відмовилися. Після перегляду концепції в кесоні планують створити громадський простір із військово-мистецькою складовою.

Реконструкцію проводить ТОВ «Гранада-82». До початку повномасштабного вторгнення занедбану бетонну споруду планували перетворити на сучасний концерт-хол і музичний парк із джаз- та блюз-сценами. Завершити роботи мали у 2022 році.

Кесон на Оболоні, який прилягає до парку «Наталка», почали будувати ще 1936 року в умовах секретності. Він мав стати частиною мережі тунелів під Дніпром, відомої як проєкт так званого сталінського метро. Через початок Другої світової війни будівництво не завершили, а остаточно роботи зупинили в 1949 році.

У приватну власність споруда перейшла у 1990-х роках. Власники змінювалися кілька разів. У 2017 році ГО «Парк “Наталка”» запропонувала перетворити недобудований кесон на артпростір. Уже за рік навколо споруди почалися будівельні роботи, офіційний дозвіл на їх проведення надали у 2020 році. Тоді стало відомо, що реконструкцію «Майданчика для виступів кесон» проводить компанія «Гранада-82», яка належить Ігорю Тинному.

Після початку повномасштабної війни плани переглянули, хоча на об’єкті вже встигли виконати частину робіт.

У вересні 2022 року депутат Київради Владислав Трубіцин звинуватив компанію «Гранада-82» у відсутності дозвільних документів на реконструкцію. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, однак згодом компанія надала підтвердження наявності дозволів на проведення робіт.