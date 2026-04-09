Уряд вніс 13 пам’яток Донеччини до Держреєстру нерухомих об'єктів України

Артем Черничко 09 квітня 2026
Кабінет міністрів вніс 13 об’єктів культурної спадщини у Донецькій області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Серед них — споруди Святогірської лаври та Свято-Миколаївська церква у Дружківці, повідомили в Мінкульті.

Раніше ці об'єкти перебували у списках пам’ятників архітектури УРСР, проте тепер їхні назви, датування та статус офіційно актуалізовано в сучасній базі культурної спадщини.

Святогірський Успенський монастир — один із найдавніших духовних комплексів сходу України. Перша письмова згадка про нього датується 1526 роком, хоча печерні комплекси існували значно раніше. До Реєстру внесли багаторівневі печери, Свято-Успенський собор, Петропавлівську церкву та Свято-Миколаївську церкву на уступі крейдяної гори.

Свято-Миколаївська церква у Дружківці — архітектурна домінанта міста, що є головним акцентом його історичної забудови. На початку квітня 2026 року споруда була пошкоджена внаслідок російського обстрілу.

Наразі до Державного реєстру вже внесено 34 333 об’єкти культурної спадщини. З них 2 710 мають статус пам’яток національного значення, додали у відомстві.

Фото: Святогірський Успенський монастир (Wadco2 / Wikimedia Commons)
