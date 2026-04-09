У Швейцарії створили робота, що втричі швидше шукає ознаки життя на Марсі, ніж марсоходи

Ірина Маймур 09 квітня 2026
Дослідники протестували напівавтономного робота, який може значно прискорити пошук ознак життя і ресурсів на Марсі. За даними дослідження, така система виконувала місії до трьох разів швидше, ніж традиційні методи, пише ScienceDaily.

Йдеться про чотириногого робота ANYmal, оснащеного роботизованою рукою з двома інструментами: мікроскопічним візуалізатором MICRO і портативним раманівським спектрометром, створеним для програми ESA-ESRIC Space Resources Challenge.

На відміну від традиційного підходу, коли вчені спрямовують робота до однієї цілі, нова система може самостійно переміщатися від одного каменя до іншого, аналізувати їх і передавати дані для подальшого вивчення.

Під час тестів місії з кількома цілями тривали від 12 до 23 хвилин, тоді як порівнювана місія під керуванням людини займала 41 хвилину. В одному з випробувань робот правильно визначив усі обрані цілі.

Експерименти проводили в лабораторії Marslabor при Базельському університеті, де моделюють умови поверхні планет за допомогою аналогових порід, матеріалів типу реголіту та спеціального освітлення.

Система успішно розпізнала кілька типів порід, важливих для планетології, зокрема гіпс, карбонати, базальти, дуніт і анортозит. Частина з них може бути цінною і для пошуку ресурсів у майбутніх місіях.

У дослідженні зазначають, що навіть компактні інструменти можуть давати важливі наукові результати, якщо поєднати їх із напівавтономною роботизованою системою. Такий підхід може допомогти майбутнім місіям на Місяць і Марс досліджувати значно більші площі за коротший час.

Фото: Planet Volumes / Unsplash
