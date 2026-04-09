Гурт Radiohead покаже на фестивалі Coachella 2026 підземну аудіовізуальну інсталяцію

Іван Назаренко 09 квітня 2026
445

Radiohead анонсували масштабний аудіовізуальний проєкт Motion Picture House: KID A MNESIA — інсталяцію, присвячену культовим альбомам Kid A та Amnesiac. Прем’єра відбудеться на фестивалі Coachella у 2026 році, пише Hypebeast.

Для дебюту організатори збудували окремий простір під землею на території фестивалю — бункер площею близько 17 тисяч квадратних футів із високими стелями. Саме там розмістять основну частину інсталяції.

Ключовим елементом стане 75-хвилинний фільм, зрежисований Шоном Евансом. Він поєднує тисячі ескізів, колажів та картин, створених фронтменом Томом Йорком разом із художником Стенлі Донвудом наприкінці 1990-х років.

За описом Йорка, це історія про монстра, замкненого в занедбаному музеї загубленого і забутого. Візуальну частину супроводжуватиме перезаписаний звук із багатоканальним об’ємним міксом, створеним на основі оригінальних треків альбомів.

Після показу на Coachella інсталяція вирушить у тур Північною Америкою. Формат передбачає двогодинні сеанси: приблизно 75 хвилин займатиме сам фільм, решту часу відвідувачі зможуть провести в експозиційних залах.

Тур триватиме з травня 2026 року до лютого 2027-го. Продаж квитків відкриється 24 квітня після попередньої реєстрації для фанатів.

