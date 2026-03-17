Radiohead планують із 2027 року давати по 20 концертів на рік

Із 2027 року Radiohead планують давати по 20 концертів на рік на різних континентах. Про це учасник гурту Ед О’Браєн розповів в інтерв’ю Rolling Stone, повідомляє Consequence.

За словами О’Браєна, гурт уже затвердив новий гастрольний план. Він передбачає, що щороку Radiohead виступатимуть на іншому континенті й даватимуть по 20 концертів — не більше й не менше.

Такі обмеження музикант пояснив бажанням колективу щоразу максимально викладатися на сцені. За його словами, учасники Radiohead не хочуть працювати на виснаження або перетворювати концерти на рутину.

2026 року група не планує спільних активностей. У травні Ед О’Браєн випускає сольний альбом Blue Morpho, а Джонні Грінвуд представить новий проєкт Ranjha.

О’Браєн також зізнався, що після гастролей 2018 року відчував вигорання й був готовий піти з колективу. Тоді він поїхав у тур через бажання колег, хоча, за його словами, і не шкодує про це. Наступна тривала перерва та спільні репетиції у 2024 році допомогли йому знову відчути інтерес до Radiohead і повернутися на сцену.

Чи означає це, що гурт випускатиме нову музику, наразі невідомо.