Стефано Габбана залишив посаду голови правління Dolce & Gabbana

В одному з найвідоміших італійських модних домів відбулися масштабні кадрові зміни. Співзасновник бренду D&G Стефано Габбана офіційно пішов у відставку з посади голови правління компанії. 63-річний дизайнер залишив посаду ще в грудні 2025 року, але про це стало відомо лише зараз із корпоративних документів, пише Hypebeast.

Новим головою правління у січні 2026 року став Альфонсо Дольче — брат Доменіко Дольче, який також обіймає посаду генерального директора. Таким чином, управління брендом залишається в колі сім'ї засновників. Очікується також подальша перебудова менеджменту: одну з топ-посад може обійняти ексгендиректор Gucci Стефано Кантіно.

Наразі Dolce & Gabbana веде переговори з банками щодо рефінансування боргу в розмірі €450 мільйонів. Стратегія, розроблена спільно з консультантами Rothschild & Co, передбачає пролонгацію виплат на суму €300 мільйонів до 2030 року, а також залучення нових інвестицій на €150 мільйонів для розвитку прибуткового підрозділу краси та парфумерії. Також бренд розглядає варіанти продажу частини нерухомості та оновлення ліцензійних угод.

Попри вихід із ради директорів, Стефано Габбана залишається головною творчою силою дому. Лише два місяці тому, у лютому 2026-го, він традиційно вийшов на уклін разом із Доменіко Дольче після шоу на Тижні моди в Мілані, де в першому ряду сиділа давня муза бренду — Мадонна.