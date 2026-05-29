Редактори Wikipedia пригрозили страйком після закриття команди, що допомагала волонтерам сайту

Редактори Wikipedia розкритикували рішення компанії Wikimedia Foundation, якій належить сайт, розформувати команду Community Tech — групу розробників, яка створювала інструменти для волонтерів і була одним із головних каналів комунікації між спільнотою та організацією, пише The Verge.

Частина редакторів почала обговорювати можливий страйк. Петицію на підтримку профспілки Wiki Workers United уже підписали понад 700 волонтерів англомовної Wikipedia, які сумарно зробили майже 10 мільйонів редагувань.

Серед можливих форм протесту редакторів — відмова від більшості роботи. У такому разі волонтери залишать лише модерацію найсерйозніших порушень, пов’язаних із поширенням особистих даних, переслідуванням або неправдивою інформацією про живих людей. Вандалізм, спам та менш критичні помилки можуть залишатися без перевірки.

До Community Tech входили п’ять інженерів і менеджер. Команда займалася розробкою функцій, які використовують редактори Wikipedia, зокрема інструментів для виявлення плагіату, темного режиму та роботи з графіками.

У Wikimedia Foundation пояснили, що централізована модель роботи команди створювала затримки у виконанні запитів від спільноти. Надалі ці завдання планують розподілити між кількома підрозділами.

Втім, рішення викликало негативну реакцію серед редакторів. Частина волонтерів заявила, що розформування команди лише погіршить взаємодію між фондом і спільнотою. Деякі також припустили зв’язок між скороченнями та нещодавніми спробами співробітників організувати профспілку.

Співзасновник Wikipedia Джиммі Вейлз намагався заспокоїти редакторів, заявивши, що робота над запитами спільноти продовжиться і після реорганізації. Однак багатьох волонтерів такі пояснення не переконали.

У Фонді відкинули звинувачення в переслідуванні працівників через профспілкову діяльність. Керівництво також повідомило, що намагатиметься перевести співробітників Community Tech на інші посади. Якщо цього не вдасться зробити, вони можуть втратити роботу наступного місяця.

Редактори зазначають, що Wikipedia значною мірою залежить від роботи волонтерів. За їхніми словами, навіть часткове припинення редагування може швидко призвести до застарівання статей. Також це може вплинути на сервіси штучного інтелекту та пошукові системи, які активно використовують дані енциклопедії.