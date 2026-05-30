Прокуратура вимагає власників відновити історичний будинок у центрі Києва

Ірина Маймур 30 травня 2026
Київська міська прокуратура через суд хоче зобов’язати власників будинку на Саксаганського, 38 укласти охоронний договір і привести будівлю до належного стану. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Йдеться про житловий будинок у центрі Києва, який у 2011 році внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста.

За даними прокуратури, будівлю неналежно утримують, а через пожежу існує загроза її знищення. Частинами будинку володіють комерційні структури.

Будинок на Саксаганського, 38 вважають рідкісним зразком київської забудови середини XIX століття. Він оздоблений у стилі історизму з рисами неоренесансу.

У прокуратурі заявляють, що власники ухиляються від належного утримання будівлі, через що зберегти об’єкт культурної спадщини складно.

Прокуратура просить суд зобов’язати власників виконати вимоги законодавства про охорону культурної спадщини: укласти охоронний договір на будинок і привести його до належного стану.

Суди вже відкрили провадження в справах за позовами прокурора.

Фото: Київська міська прокуратура
