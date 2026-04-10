«Канк про кіно»: Філомена Канк повертається з новим псевдодокументальним серіалом

Британська сатирична персонажка Філомена Канк повертається з новим мок’юментарі-серіалом — цього разу про кіноіндустрію. Проєкт під назвою «Канк про кіно» вже перебуває у виробництві, пише Variety.

Серіал стане продовженням лінійки попередніх проєктів — «Канк про Британію», «Канк про Землю» та «Канк про життя». Новий сезон складатиметься з трьох епізодів і вийде на BBC, а також на Netflix.

CUNK ON CINEMA is now in production. — Netflix (@netflix) April 9, 2026

Проєкт створюють Даян Морган, яка виконує роль Канк, та Чарлі Брукер. Режисером виступить Ал Кемпбелл.

Канк спробує пояснити історію кіно від появи камери та французької «Нової хвилі» до сучасних CGI-технологій і ролі штучного інтелекту. Формат залишиться незмінним — псевдодокументальні інтерв’ю зі справжніми експертами, яким героїня ставить абсурдні та некомпетентні запитання.

Серіал позиціонують як «найгламурніший» у франшизі. У ньому також використають типову для персонажки іронічну подачу — з коментарями про класичні сцени кіно, подані в максимально спрощеному і гротескному вигляді.