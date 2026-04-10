NASA виклало на Spotify плейліст, під який будять астронавтів на шляху до Місяця

NASA опублікувало плейліст, який використовують для пробудження екіпажу місії Artemis II під час польоту до Місяця.

Традиція музичних будильників у космосі існує вже понад 50 років і, за словами агентства, допомагає підтримувати моральний дух астронавтів.

До списку увійшли треки, які обрали самі члени екіпажу — Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хансен. Плейліст відкриває пісня Sleepyhead від Young & Sick, після неї звучить Green Light у виконанні Джона Ледженда та André 3000.

Серед інших композицій — Pink Pony Club від Чаппелл Роун, Tokyo Drifting від Glass Animals і Дензела Каррі, а також культова колаборація Queen та Девіда Бові Under Pressure.

Місія Artemis II стартувала 1 квітня і вже встановила рекорд — екіпаж віддалився від Землі на понад 406 тисяч кілометрів, що є найдальшою подорожжю людини в космосі. Завершення польоту заплановане в ніч на 11 квітня за київським часом — астрованти приводняться в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.