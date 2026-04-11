Ірина Маймур 11 квітня 2026
В Instagram дозволили редагувати коментарі після публікації

Компанія Meta додала в Instagram функцію редагування коментарів. Тепер користувачі можуть змінювати їх протягом 15 хвилин після публікації, пише TechCrunch.

У цей час коментар можна редагувати необмежену кількість разів. Після завершення 15-хвилинного вікна внести зміни вже не вдасться.

Після редагування інші користувачі бачитимуть, що коментар змінили, але не зможуть переглянути його початкову версію. У цьому Instagram відрізняється від деяких інших сервісів, де доступна історія змін.

Функція має ще одне обмеження: редагувати можна лише текст. Якщо коментар містить і текст, і фото, змінити можна буде тільки текстову частину, а зображення залишиться без змін.

Як зазначає TechCrunch, частина користувачів уже помічала цю можливість під час тестування. Однак офіційно про запуск функції платформа повідомила тільки тепер.

Того ж дня Instagram оголосив про оновлення, пов’язані з обмеженням окремих типів контенту для підліткових акаунтів з урахуванням вікового рейтингу 13+. Це рішення з’явилося на тлі посиленої уваги до впливу платформи на молодих користувачів.

Фото: Shutter Speed / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Астронавти місії «Артеміда-2» повернулися на Землю після польоту навколо Місяця Південнокорейський гурт BTS розпочав перший за чотири роки світовий тур ЄС запускає біометричний контроль на кордонах — штампи в паспортах скасують Новий фільм Джони Гілла із Кіану Рівзом у головній ролі провалився у критиків
Усе найкраще й одразу у французькому великодньому пирозі Pâté Berrichon 10 квітня 2026 Книжка краще: графічна адаптація літератури — розвага для ледарів? 10 квітня 2026 Що не так (або так) із фонтаном на Бессарабській площі в Києві 10 квітня 2026 Батько-засновник Френк Ллойд Райт — архітектор прерій, індустріалізації та Америки майбутнього 09 квітня 2026 Сирна паска — найпростіший рецепт великоднього столу 09 квітня 2026 Вайолет Грол: ще одна nepo baby чи новий голос альтернативи 90-х? 09 квітня 2026

