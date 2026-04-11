Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Астронавти місії «Артеміда-2» повернулися на Землю після польоту навколо Місяця

Ірина Маймур 11 квітня 2026
Космічний корабель Orion з екіпажем місії «Артеміда-2» (Artemis II) успішно приводнився в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії, повідомили в NASA.

Це перший за понад пів століття політ астронавтів до Місяця і назад, а також новий рекорд дальності пілотованого польоту.

Капсула Orion з астронавтами NASA Рідом Вайзманом, Віктором Гловером і Крістіною Кох, а також астронавтом Канадського космічного агентства Джеремі Гансеном приводнилася 10 квітня о 17:07 за тихоокеанським часом біля узбережжя Сан-Дієго.

Так завершилася майже 10-денна місія навколо Місяця. Під час польоту екіпаж віддалився від Землі на 252 756 миль, а загалом подолав 694 481 милю. Під час місячного обльоту астронавти перевищили попередній рекорд дальності польоту людини, встановлений екіпажем Apollo 13 у 1970 році.

Після приводнення астронавтів зустріла спільна команда NASA та військових США. Їм допомогли залишити корабель у відкритій воді, після чого гелікоптером доправили на борт корабля «Джон П. Мурта» для первинного медичного огляду. Повернення екіпажу до Космічного центру Джонсона в Г’юстоні очікують 11 квітня.

Місія стартувала 1 квітня о 18:35 зі стартового майданчика 39B у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Ракета SLS вивела корабель Orion на орбіту, а вже наступного дня службовий модуль увімкнув головний двигун і перевів екіпаж на траєкторію до Місяця. У найближчій точці корабель пролетів на висоті 4 067 миль над місячною поверхнею.

Під час місії екіпаж уперше провів повну льотну оцінку Orion з людьми на борту. Астронавти перевірили системи життєзабезпечення, а також виконали серію тестів, які мають допомогти NASA в підготовці наступних польотів до Місяця.

Окрема частина місії стосувалася наукової програми. Екіпаж підтримував дослідження, пов’язані з впливом мікрогравітації та глибококосмічного радіаційного середовища на організм людини. Ці дані NASA планує використати для підготовки майбутніх тривалих місій на Місяць і далі — до Марса.

Під час обльоту Місяця 6 квітня астронавти зробили понад 7 000 знімків. Вони зафіксували поверхню Місяця, сонячне затемнення, землезахід і землесхід, ударні кратери, давні лавові потоки, Чумацький Шлях, а також тріщини й кольорові відмінності рельєфу.

Після завершення «Артеміда-2» NASA разом із партнерами переходить до підготовки «Артеміда-3», запланованої на наступний рік. У межах цієї місії новий екіпаж Orion має випробувати інтегровані операції з комерційно створеними місячними посадковими модулями на низькій навколоземній орбіті.

Фото: NASA / Unsplash
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.